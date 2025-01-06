https://t.me/russkiy_malchik/2439В то же самое время в смертельной схватке на ножах нашего бойца с всушником печально не то даже, что русские рубят русских на радость американцам и без всякого вреда главарям киевского режима, а то, как уже после боя выразился наш военный-якут.
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