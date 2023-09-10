Соединенные Штаты Америки не готовы к настоящему моменту объявить о направлении ракет ATACMS Украине.
Белый дом: США допускают передачу ATACMS Украине, но не готовы объявить об этом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
оо
олег олейник
При принципиальном и объективном разборе ситуации на Украине необходимо констатировать следующее ! В 2010 году при занятии Албанией области в Косово , организация ООН выпустила постановление о том , что любая область всякого государства имеет нерушимое право объявить о своей независимости , невзирая на мнение данной страны ! На следующий день США и все её прихлебатели моментально поддержали и утвердили данное постановление ! Но , как только донецкая и луганская области по этой же схеме объявили о своей независимости , то США и всё те же прихлебатели в один голос заявили о своём несогласии и противодействии ! Образовавшиеся теперь уже независимые ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о вхождении в её состав и защите от угроз из вне ! Россия положительно отнеслась к просьбам молодых независимых республик и решением ГД они были приняты в состав своей страны , что было отмечено в Конституции РФ ! Украина и все настроенные против России , открыто ввязались в вооружённый конфликт с ДНР и ЛНР ! Поэтому Россия 24.02.22 года была вынуждена ввести свои войска на защиту уже своей новой территории !
Ответить
15 час.
Александр Пятнистый
все верно, за исключением определения "новой" территории. Это территория Всевеликого Войска Донского, и только волей большевиков она была присоединена к недогосударству 404.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии