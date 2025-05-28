ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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  • Александр Балушкин
    Какую чушь ещё придумают уроды?На улице Свободы ...
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Сотрудники Отдела Госавтоинспекции УВД по СЗАО провели «Минутки безопасности» для школьников Южного Тушина

Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактические встречи с учащимися начальных классов ГБОУ Школа №1519 района Строгино и № 2097 района Южное Тушино, а также совместно с научным сотрудником ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России» в ГБОУ Школа № 1191 района Митино.

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