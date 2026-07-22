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Царьград

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Собянин: Завершено строительство промышленного парка "Сенькино"

Собянин: Завершено строительство промышленного парка "Сенькино"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства промышленного парка "Сенькино". Новый комплекс создаст более 2,8 тысячи рабочих мест и станет ещё одной современной производственной площадкой столицы.

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