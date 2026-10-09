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Пункт-А

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Астраханке дали 5,5 лет за провоз через границу почти килограмма наркосредств в растениях

Астраханке дали 5,5 лет за провоз через границу почти килограмма наркосредств в растениях

Ее перехватили пограничники. В Красноярском районе завершился суд над местной жительницей по контрабанде наркорастений в крупном размере.

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