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NASA: переговоры по отработке сценария ЧП на МКС попали в прямой эфир по ошибке

NASA: переговоры по отработке сценария ЧП на МКС попали в прямой эфир по ошибке

Зрители трансляции Национального управления по аэронавтике США (NASA) в прямом эфире услышали фрагмент переговоров по отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) и по ошибке приняли его за реальное происшествие.

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