Суд Испании спровоцировал хаос в Сеуте и дипломатическую войну с ЕС

МАДРИД (ИА Реалист). Миграционный кризис, захлестнувший испанский анклав Сеута, обнажил сразу два фронта: правовой — узкотехническое решение Верховного суда, которое преступные сети использовали для дезинформации тысяч мигрантов, и дипломатический — ожесточённый спор Мадрида с лидерами Евросоюза, обвинившими Испанию в неспособности защитить внешние границы.