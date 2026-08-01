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ИА Реалист

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Суд Испании спровоцировал хаос в Сеуте и дипломатическую войну с ЕС

Суд Испании спровоцировал хаос в Сеуте и дипломатическую войну с ЕС

МАДРИД (ИА Реалист). Миграционный кризис, захлестнувший испанский анклав Сеута, обнажил сразу два фронта: правовой — узкотехническое решение Верховного суда, которое преступные сети использовали для дезинформации тысяч мигрантов, и дипломатический — ожесточённый спор Мадрида с лидерами Евросоюза, обвинившими Испанию в неспособности защитить внешние границы.

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