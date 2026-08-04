Омскую область ждет дождливая неделя. По данным синоптиков, как минимум по пятницу в регионе ожидается ненастная погода и незначительное похолодание.
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Омскую область ждет дождливая неделя. По данным синоптиков, как минимум по пятницу в регионе ожидается ненастная погода и незначительное похолодание.
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