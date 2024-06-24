Наш потерянный мир
  • Ольга Каширина
    Что же  вы такие ограниченные?  Оказывается вам  кроме  как о нас и поговорить не о чем.В Европе вновь за...
  • Валентин Щербаков
    Во главе большинства гейропейских стран у власти находятся истинные русофобы, деградированные потомки нацистской Герм...Путин: никакой ци...
  • Eduard
    Я реально название "Украина" убрал бы!«Ни одного квадра...

Болгарские западники жалуются: Наш народ остается убежденным сторонником России

Болгарские западники жалуются: Наш народ остается убежденным сторонником России

Очень большая часть болгарского населения имеет неопределенное или положительное отношение к России. Об этом заявил программный директор Центра изучения демократии Руслан Стефанов на открытии международной конференции «Формирование устойчивости к иностранному вмешательству и манипулированию информацией», сообщает агентство БТА.

Комментарии
