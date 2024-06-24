Болгарские западники жалуются: Наш народ остается убежденным сторонником России

Очень большая часть болгарского населения имеет неопределенное или положительное отношение к России. Об этом заявил программный директор Центра изучения демократии Руслан Стефанов на открытии международной конференции «Формирование устойчивости к иностранному вмешательству и манипулированию информацией», сообщает агентство БТА.
