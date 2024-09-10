На Украине назвали созданную Зеленским систему власти постфеодальной

Политолог Рейтерович: Зеленский сменил олигархию на постфеодальную систему Украинский политолог Игорь Рейтерович в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) назвал созданную в республике президентом Владимиром Зеленским систему постфеодальной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии