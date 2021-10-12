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Черноморский флот отправит в Средиземное море два фрегата с ракетами Калибр

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Фрегаты Черноморского флота проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", оснащенные ракетным комплексом "Калибр-НК", готовятся к выполнению задач боевой службы в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море.

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