Профильный Комитет Госдумы по контролю единогласно рекомендовал Госдуме утвердить кандидатуру Ирины Окладниковой на должность вице-премьера РФ — руководителя аппарата правительства.
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