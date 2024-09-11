Россиянам назвали продлевающее жизнь блюдо

Терапевт Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам продлевающее жизнь азиатское блюдо.
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