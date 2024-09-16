В Ленобласти одновременно сгорели пять грузовиков

Полицейские проводят проверку по факту массового возгорания в Ломоносовском районе Ленобласти.В деревне Кузнецы Ломоносовского района Ленинградской области у одного предпринимателя сгорели пять грузовиков.
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