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Царьград

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В Ленобласти одновременно сгорели пять грузовиков

В Ленобласти одновременно сгорели пять грузовиков

Полицейские проводят проверку по факту массового возгорания в Ломоносовском районе Ленобласти.В деревне Кузнецы Ломоносовского района Ленинградской области у одного предпринимателя сгорели пять грузовиков.

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