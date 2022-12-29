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В Одессе демонтировали памятники Суворову и Екатерине II

В Одессе демонтировали памятники Суворову и Екатерине II

На временное хранение монументы отправят в музей.фото: t.me/odesacityofficial--> В Одессе одновременно демонтировали два памятника: российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, сообщает пресс-служба городского совета.

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