В Одессе демонтировали памятники Суворову и Екатерине II

На временное хранение монументы отправят в музей.фото: t.me/odesacityofficial--> В Одессе одновременно демонтировали два памятника: российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, сообщает пресс-служба городского совета.
На временное хранение монументы отправят в музей.фото: t.me/odesacityofficial--> В Одессе одновременно демонтировали два памятника: российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, сообщает пресс-служба городского совета.
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