В Новосибирске продолжается расследование загадочных пропаж и смертей жителей в селе Яркуль

НОВОСИБИРСК, 16 апреля, ФедералПресс. Спустя годы после обнаружения тела жителя села Яркуль, эксперты так и не смогли установить точную причину его гибели, несмотря на обвинения в адрес сотрудников полиции.
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