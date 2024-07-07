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Генерал США Кларк: в Европе считают возвращение Трампа опасным для помощи Киеву

Генерал США Кларк: в Европе считают возвращение Трампа опасным для помощи Киеву

Генерал США в отставке Уэсли Кларк заявил, что союзники Вашингтона пристально следят за американской политикой по вопросу поддержки Украины в преддверии саммита НАТО, поскольку опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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