Реальные зарплаты в Татарстане за год выросли на 11,5%

Фото: © «Татар-информ» За одиннадцать месяцев 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.