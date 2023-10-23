Вера американцев в институты падает уже много лет

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Для многих американцев дисфункция республиканцев, которая привела к остановке полноценной работы Палаты представителей на фоне двух вооруженных конфликтов и бюджетного кризиса в США, подпитывает долгосрочный пессимизм в отношении ключевых государственных институтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии