ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Вообще-то примеры должны быть корректны, иначе весь нарратив автора сильно сдувается в смысле смысла... Итак, - заяв...Лапшин объяснил, ...
  • Виктор Александров
    «Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на...Стоимость биткоин...
  • Артур Муселимян
    Чушь городит этот Царукян. Выходит, что, защищая эту Армению, он тоже лицеприятен. Потому что он армянин. Он не может...Ненависть отдельн...

Вера американцев в институты падает уже много лет

Вера американцев в институты падает уже много лет

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Для многих американцев дисфункция республиканцев, которая привела к остановке полноценной работы Палаты представителей на фоне двух вооруженных конфликтов и бюджетного кризиса в США, подпитывает долгосрочный пессимизм в отношении ключевых государственных институтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх