Вера американцев в институты падает уже много лет

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Для многих американцев дисфункция республиканцев, которая привела к остановке полноценной работы Палаты представителей на фоне двух вооруженных конфликтов и бюджетного кризиса в США, подпитывает долгосрочный пессимизм в отношении ключевых государственных институтов.