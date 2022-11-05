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«Жальгирис» отыгрался с «-20» в матче с «Альбой», это рекорд клуба

«Жальгирис» совершил крупнейший камбэк за всю историю выступления клуба в Евролиге. Во второй четверти матча против «Альбы» литовская команда уступала 20 очков, но сумела добиться победы со счетом 88:81.

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