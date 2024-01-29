Площадки для сбора строительных отходов могут появиться в России

В России могут внедрить систему раздельного сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в том числе могут появиться специальные площадки для сбора строительных отходов, заявил РИА Новости гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
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