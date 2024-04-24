Занимательная жизнь фауны: британский Лев воевать собрался

Юрий Ильинов

Антонов заявил, что США перестали скрывать истинный смысл санкций против РФ ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России, речь идет о «конъюнктурных и хищнических амбициях» Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «В Вашингтоне перестали скрывать истинный замысел ограничительного нажима на нашу страну. Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — говорится в комментарии посла, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства. Так Антонов прокомментировал высказывания представителей американской администрации о намерении усилить давление на российскую энергетику. Дипломат подчеркнул, что американские власти «при любом случае» угрожают России рестрикциями. «Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», — отметил он. Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее ограничение доступа России к европейским рынкам сбыта энергоносителей.