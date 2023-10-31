Учения НАТО в Молдове прямо нацелены на Приднестровье и миротворцев РФ – Сафонов

31 октября на севере Молдовы завершились очередные совместные молдавско-американские военные учения. В рамках маневров Aurochs Partner – 2023 военнослужащие молдавского батальона специального назначения Fulger и спецназа армии США в учебных центрах на базах авиационного полка «Дечебал» в городе Мэркулешты и мотострелковой бригады «Молдова» в Бельцах отрабатывали прыжки с парашютом, стрельбу из пехотного оружия.