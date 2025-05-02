Подростки устроили дебош в автобусе Иркутска: глава СК потребовал возбудить дело

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства, совершенного двумя 14-летними подростками в Иркутской области, сообщает в пресс-служба ведомства.
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