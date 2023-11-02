В пригороде Кирова полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной охоте

Днем 31 октября участковому уполномоченному полиции, обслуживающему территорию поселка Гирсово Юрьянского района, поступила информация от местных жителей о трех мужчинах на противоположном берегу реки Вятки, разделывавших тушу животного.
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