БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Выбрали армяне на свою голову Пашиняна, теперь не знают, что с ним делать."Русские нас захв...
  • petrabramovichg
    Уважаемые Товарищи, господа! Ну не ужели Вы не понимаете кто за этим стоит? Мы будем сеять Добро, мы будем с Богом! П..."Русские нас захв...
  • Ингерман Ланская
    таварисч стален, ви балщой вчоный... стален , видать и всемирное тяготение придумал..Зачем в СССР масс...

Иран и Хесболла наносят ответный удар. Пробит "Железный купол" уничтожен новый израильский ЗРК "Праща Давида", атакованы Моссад и база ВМС

Иран и Хесболла наносят ответный удар. Пробит "Железный купол" уничтожен новый израильский ЗРК "Праща Давида", атакованы Моссад и база ВМС

В последние дни сетевое пространство просто бурлило от обсуждений дел на Ближнем Востоке. Даже восточноевропейские проблемы оказались как-то в тени у серьезно запылавшего конфликта между Ираном и Израилем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх