Иран и Хесболла наносят ответный удар. Пробит "Железный купол" уничтожен новый израильский ЗРК "Праща Давида", атакованы Моссад и база ВМС

В последние дни сетевое пространство просто бурлило от обсуждений дел на Ближнем Востоке. Даже восточноевропейские проблемы оказались как-то в тени у серьезно запылавшего конфликта между Ираном и Израилем.
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