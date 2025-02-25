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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирована MOBA Project ZETA — в ней сражается сразу пять команд Южнокорейский ра...

Анонсирована MOBA Project ZETA — в ней сражается сразу пять команд Южнокорейский ра...

Анонсирована MOBA Project ZETA — в ней сражается сразу пять командЮжнокорейский разработчик и издатель видеоигр, компания Krafton, анонсировал разработку нового MOBA-экшена Project ZETA, релиз которого намечен на следующий год.

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