Опубликованы кадры мощного удара по скоплению офицеров ВСУ у Запорожского фронта. Напомним, что при награждении военных закарпатской горной 128-й бригады ВСУ уничтожены десятки главным образом офицеров, число санитарных потерь также зашкаливает — многие тяжело ранены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии