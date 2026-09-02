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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тотти о работе в баскетбольном проекте «Рома Максима»: «Я захотел принять новый вызов, проект убедил меня. Хотим подарить римлянам команду, который они смогут гордиться»

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, почему согласился на работу в баскетболе.

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