Военнослужащий российской армии, ветеран сирийского военного конфликта, ушедший на СВО добровольцем, пожаловался на отсутствие выплат.
Царьград: крик души бойца ВС РФ о выплатах дошёл до Белоусова
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Лариса Эрязова
Царьград...как всегда пиз..т????
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16 час.
Дмитрий Гурин
Как всегда ошибка банка, бухгалтерского отделения ВЧ и т.д. Меня например очень удивило когда после замены паспорта 5 лет назад в областном военкомате озадачили что я у них пропал безвести еще в 2001-м!!! Хотя по факту отправили в запас после контузии второй степени и что самое веселое в районном все четко оформлено 😜. За офицерским составом у нас видимо контроль слабее чем за рядовым хотя оно и к лучшему............
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7 час.
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