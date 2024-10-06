Царьград: крик души бойца ВС РФ о выплатах дошёл до Белоусова

Дмитрий Гурин

Как всегда ошибка банка, бухгалтерского отделения ВЧ и т.д. Меня например очень удивило когда после замены паспорта 5 лет назад в областном военкомате озадачили что я у них пропал безвести еще в 2001-м!!! Хотя по факту отправили в запас после контузии второй степени и что самое веселое в районном все четко оформлено 😜. За офицерским составом у нас видимо контроль слабее чем за рядовым хотя оно и к лучшему............