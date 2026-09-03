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SPORT24.ru

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Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой»

Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой»

Сегодня, 3 сентября, состоится перенесенный матч 6-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Сельтой».

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