Цивилева: около 50% ветеранов СВО намерены получить высшее образование

Около 50% ветеранов спецоперации РФ намерены получить высшее образование после демобилизации. Запрос на обучение в вузах очень высок, о чем в понедельник, 6 мая, сообщила руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
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