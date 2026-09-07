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Курские новости

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В Курской области ВСУ повредили инфраструктуру и дома

В Курской области ВСУ повредили инфраструктуру и дома

За сутки уничтожены 133 беспилотника, 90 обстрелов из артиллерии и 14 атак с использованием БПЛА. Повреждены 3 частных дома, объект энергетики, нарушено электроснабжение 45 домов.

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