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В “Нафтогазе” пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

В “Нафтогазе” пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии

В “Нафтогазе” пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии AlexCoderВ “Нафтогазе” пожаловались на Россию из-за цены на газ для Молдавии и Словакии AlexCoder Украинские представители требуют отказа в сертификации СП-2 Глава украинской газовой компании Юрий Витренко во время конференции в Брюсселе заявил, что российский газопровод "Северный поток – 2" не должен пройти сертификацию для запуска, поскольку Москва будет использовать его в своих политических целях.

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