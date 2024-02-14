Субподрядчиков уличили в безответственности

В Национальном объединении проектировщиков и изыскателей считают несправедливым, когда только генподрядчик несет ответственность за ход и результат строительных работ, а субподрядчик, который в конечном счете выполняет работы, ответственности никакой не несет.
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