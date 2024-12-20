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Спортивный директор «Пари НН» перепутал рубли и евро, когда делал предложение нападающему «Краснодара»

Спортивный директор «Пари НН» перепутал рубли и евро, когда делал предложение нападающему «Краснодара»

В четверг, 19 декабря, «Пари НН» объявил, что достиг договоренности о переходе форварда «Краснодара» Александра Кокшарова на правах аренды.

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