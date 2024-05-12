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Прыжок электрической кошки

Прыжок электрической кошки

В столице Китая прошла 18-я международная выставка Auto China. Показанные на ней новинки по большей части представляли собой электромобили, волна которых помимо внутреннего китайского рынка готова обрушиться и на другие страны Пекинское автошоу состоялось после четырехлетнего ковидного перерыва и ознаменовалось 117 мировыми премьерамичитайте на monocle.

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