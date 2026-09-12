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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» не выиграл в двух матчах АПЛ подряд. У Алонсо 4 победы в 6 играх во главе клуба

« Челси » не смог одержать победу во втором матче АПЛ подряд. Команда тренера Хаби Алонсо дома не смогла обыграть « Халл » (2:2) в 4-м туре.

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