Театр абсурда

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Кончаловский - почему он мне так неприятен?

Кончаловский - почему он мне так неприятен?

Ингвар Коротков   Собственно, мне -то какое дело до Кончаловского? Ну Кончаловский и Кончаловский.

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Православный Коммунист Православный Коммунист
без СССРовской цензуры, они все обычное дерьмо .
Мария
Абсолютно согласна с автором. Фильмы его - полное дерьмо. Да и человек отвратительный. А за его книги -повесить мало. Гадость. Растленный тип. Аморальный и безнравственный.
В В
У меня он тоже всегда отторжение вызывает. Неприятный тип.
Anna Kadaner (Горелик)
Зависть к таланту так и прет
Sergey
Это не для жидовского понимания.
Владимир Домнин
Интересен автору, потому что предмет для заработка. А неприятен, потому что завидует.
Анатолий Пахотин
Лично мне тоже неприятен Кончаловский
Майер Арманов
Неприятная статья о старом человеке, заслужившим международную известность. А автор кто? Завистливый неудачник, решивший на имени А. Кочаловского прославиться.
ЛАНА Я
Нет никакого международного призвания. Пытался что-то изобразить в США,но быстро оттуда слинял.Потому что ни разу ни актер,ни режиссер,ни мужик,ни человек.Просто-грязная букашка!
Oleg Kasyanov
Про автора надо сказать - в семье не без УРОДА. Гнилая статейка
Oleg Kasyanov
Про автора надо сказать - в семье не без УРОДА. Гнилая статейка
Борис Пронин
А зачем вообще выносить на публику свою нелюбовь к кому-то? Не любишь человека, так не люби тихо и молча, не заявляя об этом на весь белый свет...Походу, аффтырь - гнида недолюбленная...
карла карлова
Ай,браво автору! Кончаловский - софист,а по пропросту-трепач,карьерист и приспособлемец.Все его фильмы полное д...,лично мое мнение,скучные и какие-то фальшивые.Все его деяния-способ достижения личного комфорта.Начитанный да,но не талантливый.
ник зайчиков
автор , ему до лампочки нравиться он тебя или нет.

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