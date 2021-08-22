Кончаловский - почему он мне так неприятен?

Театр абсурдаШоу-бизнесКончаловский - почему он мне так неприятен? Ингвар Коротков Собственно, мне -то какое дело до Кончаловского? Ну Кончаловский и Кончаловский.Вернуться к статье149НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный Коммунистбез СССРовской цензуры, они все обычное дерьмо .ММарияАбсолютно согласна с автором. Фильмы его - полное дерьмо. Да и человек отвратительный. А за его книги -повесить мало. Гадость. Растленный тип. Аморальный и безнравственный.В ВУ меня он тоже всегда отторжение вызывает. Неприятный тип.Anna Kadaner (Горелик)Зависть к таланту так и претSergeyЭто не для жидовского понимания.Владимир ДомнинИнтересен автору, потому что предмет для заработка. А неприятен, потому что завидует.Анатолий ПахотинЛично мне тоже неприятен КончаловскийМайер АрмановНеприятная статья о старом человеке, заслужившим международную известность. А автор кто? Завистливый неудачник, решивший на имени А. Кочаловского прославиться.ЛАНА ЯНет никакого международного призвания. Пытался что-то изобразить в США,но быстро оттуда слинял.Потому что ни разу ни актер,ни режиссер,ни мужик,ни человек.Просто-грязная букашка!Oleg KasyanovПро автора надо сказать - в семье не без УРОДА. Гнилая статейкаOleg KasyanovПро автора надо сказать - в семье не без УРОДА. Гнилая статейкаБорис ПронинА зачем вообще выносить на публику свою нелюбовь к кому-то? Не любишь человека, так не люби тихо и молча, не заявляя об этом на весь белый свет...Походу, аффтырь - гнида недолюбленная...карла карловаАй,браво автору! Кончаловский - софист,а по пропросту-трепач,карьерист и приспособлемец.Все его фильмы полное д...,лично мое мнение,скучные и какие-то фальшивые.Все его деяния-способ достижения личного комфорта.Начитанный да,но не талантливый.ник зайчиковавтор , ему до лампочки нравиться он тебя или нет.Комментировать
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