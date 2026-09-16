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Рыба по карте: Росрыболовство запустило ИИ‑помощника для промысла

Рыба по карте: Росрыболовство запустило ИИ‑помощника для промысла

Росрыболовство представило на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге цифровой сервис «Лоция» — платформу на базе искусственного интеллекта для поиска рыбных скоплений.

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