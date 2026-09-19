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Царьград

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Киселёв объяснил причины трагедий на Эльбрусе в 2026 году

Киселёв объяснил причины трагедий на Эльбрусе в 2026 году

В 2026 году на Эльбрусе и в Безенгийском ущелье погибли 30 альпинистов. Спасатель Денис Киселёв назвал причинами катастроф глобальное потепление, массированный туризм и человеческие ошибки.

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