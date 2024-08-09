Valve нашла способ борьбы с бесполезными обзорами в Steam Пользовательские обзор...

Valve нашла способ борьбы с бесполезными обзорами в SteamПользовательские обзоры появились в Steam, чтобы дать представление о продукте потенциальным покупателям, однако зачастую вместо полезных отзывов игроки оставляют шутки, мемы и прочие несодержательные материалы.
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