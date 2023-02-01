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«Барса» согласовала аренду защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Араухо с выкупом за 4-5 млн евро, но опоздала к дедлайну менее чем на минуту. Клуб обратится в ФИФА

«Барселона» согласовала трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», но не успела к дедлайну. Каталонский клуб договорился о трансфере Хулиана Араухо за 4 млн евро.

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