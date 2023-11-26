Россияне стали тратить больше денег на подготовку автомобиля к зиме

Российские автомобилисты стали тратить больше денег на подготовку автомобиля к зиме. По сравнению с прошлым годом, траты увеличились на 10%, при этом увеличение спроса опережает динамику цен, выяснили аналитики сервисов "СберАвто" и "Чек Индекс".
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