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Британские СМИ написали о гибели лучших украинских солдат

Британские СМИ написали о гибели лучших украинских солдат

Иностранное издание сообщает о больших потерях в кадровом составе ВСУ.Таблоид Daily Express написал о том, что к окончанию второго года конфликта ВСУ продолжает стремительно терять в ходе боев свою хорошо обученную пехоту, что делает шансы Киева на победу в конфликте призрачными.

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