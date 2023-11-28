Иностранное издание сообщает о больших потерях в кадровом составе ВСУ.Таблоид Daily Express написал о том, что к окончанию второго года конфликта ВСУ продолжает стремительно терять в ходе боев свою хорошо обученную пехоту, что делает шансы Киева на победу в конфликте призрачными.