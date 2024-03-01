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Один мой день

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Все мы немного Кузьки. Часть 2-я

Все мы немного Кузьки. Часть 2-я

Продолжение. Начало в первой части постом ниже.47. Пришла Лена, очень яркая и новогодняя. Эта московская жар-птица свила свое гнездышко в в солнечной Калифорнии в 2005 году, увлекается латино-американскими бальными танцами и, как говорит сама, радуется вечной весне.

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