Все мы немного Кузьки. Часть 2-я

Продолжение. Начало в первой части постом ниже.47. Пришла Лена, очень яркая и новогодняя. Эта московская жар-птица свила свое гнездышко в в солнечной Калифорнии в 2005 году, увлекается латино-американскими бальными танцами и, как говорит сама, радуется вечной весне.