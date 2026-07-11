Пьетро А. Шакарян: Правозащитники Amnesty International не видят террора дронов, потому что жертвы говорят по-русски

Поче­му уда­ры укра­ин­ских дро­нов по Санкт-Петер­бур­гу Запад упор­но назы­ва­ет «акта­ми воз­мез­дия», а не тер­ро­риз­мом? Как Рос­сия исполь­зу­ет мед­лен­ный темп наступ­ле­ния, что­бы исто­щить не толь­ко ВСУ, но и евро­пей­ские арсе­на­лы? Дей­стви­тель­но ли Евро­па гото­ва к пря­мо­му столк­но­ве­нию с «рус­ским кат­ком» без под­держ­ки США? И зачем Вла­ди­мир Путин под­дер­жи­ва­ет связ.