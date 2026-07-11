Пьетро А. Шакарян: Правозащитники Amnesty International не видят террора дронов, потому что жертвы говорят по-русски

Почему удары украинских дронов по Санкт-Петербургу Запад упорно называет «актами возмездия», а не терроризмом? Как Россия использует медленный темп наступления, чтобы истощить не только ВСУ, но и европейские арсеналы? Действительно ли Европа готова к прямому столкновению с «русским катком» без поддержки США? И зачем Владимир Путин поддерживает связ.
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