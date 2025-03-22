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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радукану о матче с Наварро: «После игры меня переполняли эмоции. Я знаю, что выигрывала US Open, но победы сейчас значат гораздо больше»

Радукану о матче с Наварро: «После игры меня переполняли эмоции. Я знаю, что выигрывала US Open, но победы сейчас значат гораздо больше»

Она почти за 3 часа обыграла 10-ю ракетку мира 7:6(6), 2:6, 7:6(3). Британка впервые победила соперницу из топ-10 на харде.

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