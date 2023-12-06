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Гинцбург: Результаты исследований обновленного «Спутника» передали в Минздрав

Гинцбург: Результаты исследований обновленного «Спутника» передали в Минздрав

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург поделился информацией о передаче итогов исследований обновленной вакцины «Спутник V» в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

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