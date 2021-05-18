Игорь СипкинПолитика«Республика в опасности»: Франция обсуждает письмо военных о риске гражданской войны Первое письмо французских военных с критикой текущей социально-политической ситуации в стране появилось еще в конце апреля.Вернуться к статье152НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsergey astarshkinВоенные правы, ситуация давно переломилась,. Франция и другие страны участвовали в разрушении Родины этих эмигрантов, теперь надо платить по счетам. А счета неоплатные - там жизни !sergey astarshkinОрганизаторы Европейского Вавилона -США и Англия (под патронажем Сороса -которого надо повесить за фашизм), они наполнили Европу . требуют и от нас тогоже -эмигрантами, которым чужда Европейская культура. Но они Граждане ..!Андрей ПОЛИНЕвропу предупреждали о подобных событиях, когда она выступила за поддержку "беженцев". Теперь их законодатели геи и трансгендеры пусть жуют. Беда толь, что мирное население страдает.sergey astarshkinВыхода нет , выход только один - вернуть их на историческую Родину..Андрей ПОЛИНБыло бы неплохо, но это возможно только военным путем и при помощи стран так называемых "союзников".Игорь Сипкинещё год-два и мигрантов станет больше коренного населения. и тогда им придётся покинуть свою страну или принять ислам.ЕЕкатеринаСитуация не безвыходная. Нужны строгие законы и сильная рука руководителя. Судя по реакции коренных французов, поддержка большинства населения будет обеспечена (по данным на лето 2019г. мигранты во Франции составляли 1/3 населения страны). Все эти приезжие распустились при попустительстве государства, слишком либерального к неработающим и нарушающим законы инородцам. Есть один простой способ решения проблемы, выраженный президентом Беларуси Лукашенко А.Г. по другому поводу: "Трактор вылечит!"sergey astarshkinБардак.. весь мир - один сплошной бардак.. Ну, вперемежку может быть с борделем.. Последним, в Белом - тронулся Барак.. Бессильны были психокорифеи .. Диагноз, в этом мире, всем один .. Во власти выбирают идиотов .. Заметил это мудрый Насредин .. А он достаточно блуждал среди народов .. Народы все- воспитаны в веках .. Одни живут насильем и разбоем .. И даже ,если каются в грехах - То только чтоб отдаться уже новым .. Богатство Запада -то кровь рабов .. На кладбищах - их не святые мощи.. Сирийский сериал - из резанья голов.. А тут- Шарли... и вой стоял истошный.. Наверно, Бог карающей рукой - Ударил молнией по Нотр-Даму.. А в Сирии - там был расклад другой.. Там Запад не узрел кровавой драмы.. Бардак.. весь мир - один сплошной бардак. В аду чертей уж нет - давно там пусто .. На Западе монарх ли , олигарх .. Все в мире варят пенистое сусло ..Mike хВ РФ своих мусульман хватает-и рождаемость у них тоже высокая,sergey astarshkinНабат пожара в Нотр Дам. ...................................................................... Набат звучал намного раньше.. Когда бы слышали они.. Упрямо держат в Пизе башню.. На юге- Ливию сожгли.. История теперь- лишь камни.. Мадонна- чудо ли теперь ?! Всех грабят в поисках грааля.. Не видя собственных потерь ?! Там- пепел Сирии.. Ирака.. Тут крестный ход:"Мы все Шарли!..." ? Продули в игрищах Монако Свои последние штаны.. Зловейший призрак разрушенья- Набат пожара в Нотр Дам .. Век грозный, праха и забвенья Тек дымом к серым городам.. Давно искусство там прогнило. Химеры- там где жил Парис .. Из тьмы веков- рука Пальмиры Горсть пепла бросила в Париж ..sergey astarshkinНЕт! я скорблю с душой французов.. Я прикасался к тем камням.. Она - источник моей музы- Прекрасный, старый Нотр Дам.. Но, лишь душа не согласилась, Там в памяти: "Мы все - Шарли" ?! И там же образы Игила.. Как Сирию.. взрывали.. жгли.. Тогда душа в аду горела ! Европа.. мрачна и глуха.. ОллАнд подл..ц и Меркель ст..рва.. И ангел раненый- душа.. Тогда в груди замерзло сердце.. Будь проклят их двуличный мир ! И землю я просил разверстся ! Чтоб сгинул Западный вампир! Взрывали не одну Пальмиру.. Взрывали дух из тьмы веков.. Ведь сотни тысяч там убили ?! Ужели нет страшней грехов ?! Один из символов Европы.. Сгорел- как символ- Нотр Дам.. Но к пеплу припадем- не к гробу ! Так кто заплатит по счетам ?...Сергей РоссиНадо их всех в Россию. Севера осваивать. Дороги пробивать, тундру обустраивать. Создать систему лагерей за полярным кругом. Работы не меряно...Александр ЗалетовХотите импортировать в Россию французские Грабли. :(. Нерационально, это не наш метод!
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